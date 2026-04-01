Grand Déballage Plouëc-du-Trieux
Grand Déballage Plouëc-du-Trieux dimanche 19 avril 2026.
Plouëc-du-Trieux
Grand Déballage
4 Rue du Trieux Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19 13:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Espace brocante,et large choix de vêtements, produits d’hygiène, jouets… à petits prix .
4 Rue du Trieux Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 26 65
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English :
L’événement Grand Déballage Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol