Plouëc-du-Trieux

Grand Déballage

4 Rue du Trieux Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:30:00

fin : 2026-04-19 13:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Espace brocante,et large choix de vêtements, produits d’hygiène, jouets… à petits prix .

4 Rue du Trieux Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 26 65

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English :

L’événement Grand Déballage Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol