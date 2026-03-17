Grand déballage

10 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

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Le produit des ventes sera destiné aux actions du Secours populaire du Cher .

10 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 15 51 spf18stamand@orange.fr

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L’événement Grand déballage Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE