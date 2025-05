Grand Déballage solidaire du Secours Populaire – Secours Populaire Mirecourt, 7 juin 2025 09:00, Mirecourt.

Vosges

Grand Déballage solidaire du Secours Populaire Secours Populaire 4 rue Pasteur Mirecourt Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-06-07 09:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

2025-06-07

Grand Déballage

Secours Populaire

Venez nombreux au grand vide-grenier solidaire organisé par le Secours Populaire de Mirecourt.

Des bonnes affaires, de la convivialité, et surtout un geste solidaire.

Avant cette date, nous acceptons tous vos dons Vêtements, jouets, vaisselle, livres, électroménager, meubles, etc. Pour déposer vos dons, merci d’appeler 06 66 00 52 18 ou 06 36 49 69 75.Tout public

Secours Populaire 4 rue Pasteur

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 66 00 52 18

English :

Grand Déballage

Secours Populaire

Come one and all to the big garage sale organized by Secours Populaire de Mirecourt.

Bargains, conviviality and, above all, a gesture of solidarity.

Before this date, we accept all your donations: Clothing, toys, crockery, books, household appliances, furniture, etc. To drop off your donations, please call: 06 66 00 52 18 or 06 36 49 69 75.

German :

Große Entrümpelung

Secours Populaire (Volkshilfe)

Kommen Sie zahlreich zum großen solidarischen Trödelmarkt, der von der Secours Populaire von Mirecourt organisiert wird.

Schnäppchen, Geselligkeit und vor allem eine solidarische Geste.

Vor diesem Datum nehmen wir alle Ihre Spenden an: Kleidung, Spielzeug, Geschirr, Bücher, Haushaltsgeräte, Möbel usw. Um Ihre Spenden abzugeben, rufen Sie bitte an: 06 66 00 52 18 oder 06 36 49 69 75.

Italiano :

Grande disimballaggio

Secours Populaire

Venite tutti alla grande vendita di garage organizzata dal Secours Populaire a Mirecourt.

Occasioni, convivialità e, soprattutto, un gesto di solidarietà.

Prima di questa data, accettiamo tutte le vostre donazioni: Abbigliamento, giocattoli, stoviglie, libri, elettrodomestici, mobili, ecc. Per consegnare le vostre donazioni, chiamate il numero 06 66 00 52 18 o 06 36 49 69 75.

Espanol :

Gran desembalaje

Secours Populaire

Venid todos a la gran venta de garaje organizada por Secours Populaire en Mirecourt.

Gangas, convivencia y, sobre todo, un gesto de solidaridad.

Antes de esta fecha, aceptamos todas sus donaciones: Ropa, juguetes, vajilla, libros, electrodomésticos, muebles, etc. Para depositar sus donativos, llame a los teléfonos: 06 66 00 52 18 o 06 36 49 69 75.

