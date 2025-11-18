Grand Défi Forindustrie 2025, « À la poursuite du Docteur Déboulon » Mardi 18 novembre, 00h30

« Forindustrie, l’Univers Extraordinaire » propose aux collégiens, lycéens et étudiants ainsi qu’aux demandeurs d’emploi, un métavers ludique, pédagogique, et 100% gratuit, inspiré des jeux-vidéo. À la clef de son Grand Défi, la possibilité pour les participants ayant cumulé le plus de points de visiter des sites industriels dans leur région au printemps 2026.

Venez découvrir Veolia et répondez aux questions !

[{« type »: « link », « value »: « https://lnkd.in/ggAVde5u »}] https://univers.forindustrie.fr/

« Forindustrie, l’Univers Extraordinaire » Découvrez l’industrie de façon ludique et immersive Orientation Metier