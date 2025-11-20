Grand défi Forindustrie Pays de Gex Entreprises Saint-Genis-Pouilly

Grand défi Forindustrie Jeudi 20 novembre, 09h30 Pays de Gex Entreprises Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:30:00+01:00 – 2025-11-20T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:30:00+01:00 – 2025-11-20T16:30:00+01:00

Pays de Gex Entreprises 50 rue Gustave Eiffel 01160 Saint-Genis-Pouilly Saint-Genis-Pouilly 01630 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Les jeunes des 3 sites de la Mission Locale Oyonnax-Bellegarde-Gex se lancent dans le Grand Défi Forindustrie (découverte ludique des métiers de l’industrie)