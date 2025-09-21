Grand défilé de clôture du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay

Grand défilé de clôture du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay dimanche 21 septembre 2025.

Grand défilé de clôture du Roi de l’Oiseau

Départ des marches de la Cathédrale Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Surtout ne manquez pas cette occasion unique d’admirer les milliers de costumes et les dizaines de groupes de saltimbanques présents dans cette parade à l’ampleur exceptionnelle qui s’achèvera en fin d’après midi en haut du boulevard du Breuil.

Départ des marches de la Cathédrale Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Don?t miss this unique opportunity to admire the thousands of costumes and dozens of acrobatic groups taking part in this exceptionally large parade, which will end at the top of Boulevard du Breuil in the late afternoon.

German :

Verpassen Sie auf keinen Fall diese einmalige Gelegenheit, die Tausenden von Kostümen und Dutzenden von Gauklergruppen zu bewundern, die an dieser außergewöhnlich großen Parade teilnehmen, die am späten Nachmittag am oberen Ende des Boulevard du Breuil enden wird.

Italiano :

Non perdete l’occasione unica di ammirare le migliaia di costumi e le decine di gruppi di acrobati che partecipano a questa sfilata di dimensioni eccezionali, che si concluderà alla fine del pomeriggio in cima al Boulevard du Breuil.

Espanol :

No se pierda esta ocasión única de admirar los miles de disfraces y las decenas de grupos de acróbatas que participan en este desfile de dimensiones excepcionales, que terminará al final de la tarde en lo alto del Boulevard du Breuil.

