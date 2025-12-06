Grand défilé de la Saint-Nicolas rues du centre ville Sarreguemines

Grand défilé de la Saint-Nicolas

Sarreguemines Moselle

Samedi 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06 18:30:00

2025-12-06

Grand Défilé de Saint Nicolas à Sarreguemines !

À Sarreguemines, le marché de Noël des faïenciers accueille chaque année un invité d’honneur Saint Nicolas, le saint patron des Lorrains, des écoliers et évêque de Myre. Petits et grands sont invités à venir admirer le grand défilé de Saint Nicolas dans les rues de la ville, au cœur de l’ambiance festive du marché de Noël.

Accompagné de ses fidèles compagnons, Saint Nicolas parcourra les rues pour distribuer des gourmandises et des sourires aux enfants. Ce moment magique, ancré dans la tradition lorraine, est l’occasion de plonger dans l’esprit de Noël et de partager ensemble la joie et la convivialité.

Ne manquez pas cette belle rencontre avec Saint Nicolas et venez célébrer avec lui la magie des fêtes dans la Cité des Faïences !Enfants

rues du centre ville Centre ville Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est

English :

Saint Nicolas parade in Sarreguemines!

Every year, the Sarreguemines faience makers’ Christmas market welcomes a special guest: Saint Nicholas, the patron saint of Lorraine’s inhabitants, schoolchildren and bishop of Myre. Young and old alike are invited to come and admire the grand parade of Saint Nicholas through the streets of the town, at the heart of the festive atmosphere of the Christmas market.

Accompanied by his faithful companions, Saint Nicholas will take to the streets to hand out treats and smiles to the children. This magical moment, rooted in Lorraine tradition, is an opportunity to immerse yourself in the spirit of Christmas, and to share joy and conviviality together.

Don’t miss this chance to meet Saint Nicolas and join him in celebrating the magic of the holidays in the Cité des Faïences!

German :

Große Nikolausparade in Sarreguemines!

In Sarreguemines empfängt der Weihnachtsmarkt der Fayencehersteller jedes Jahr einen Ehrengast: den Heiligen Nikolaus, den Schutzpatron der Lothringer, der Schulkinder und Bischof von Myra. Groß und Klein sind eingeladen, den großen Umzug des Heiligen Nikolaus durch die Straßen der Stadt zu bewundern, inmitten der festlichen Atmosphäre des Weihnachtsmarktes.

Begleitet von seinen treuen Begleitern wird St. Nikolaus durch die Straßen ziehen und Süßigkeiten und ein Lächeln an die Kinder verteilen. Dieser magische Moment, der in der lothringischen Tradition verankert ist, bietet die Gelegenheit, in den Geist der Weihnacht einzutauchen und gemeinsam Freude und Geselligkeit zu teilen.

Verpassen Sie nicht diese schöne Begegnung mit Sankt Nikolaus und feiern Sie mit ihm den Zauber der Festtage in der Stadt der Fayencen!

Italiano :

Grande sfilata di San Nicola a Sarreguemines!

Ogni anno, il mercatino di Natale dei produttori di maiolica di Sarreguemines accoglie un ospite d’onore: San Nicola, patrono degli abitanti della Lorena, degli scolari e del vescovo di Myre. Grandi e piccini sono invitati ad ammirare la grande sfilata di San Nicola per le vie della città, al centro dell’atmosfera festosa del mercatino di Natale.

Accompagnato dai suoi fedeli compagni, San Nicola si aggirerà per le strade distribuendo dolcetti e sorrisi ai bambini. Questo momento magico, ricco di tradizione in Lorena, è un’occasione per immergersi nello spirito del Natale e condividere la gioia e la convivialità.

Non perdete l’occasione di incontrare San Nicola e di unirvi a lui per celebrare la magia delle feste nella Città della terracotta!

Espanol :

¡Gran desfile de San Nicolás en Sarreguemines!

Cada año, el mercado navideño de los fabricantes de loza de Sarreguemines acoge a un invitado de honor: San Nicolás, patrón de los loreneses, los escolares y el obispo de Myre. Grandes y pequeños están invitados a admirar el gran desfile de San Nicolás por las calles de la ciudad, en el corazón del ambiente festivo del mercado navideño.

Acompañado de sus fieles compañeros, San Nicolás recorrerá las calles repartiendo golosinas y sonrisas a los niños. Este momento mágico, impregnado de tradición en Lorena, es una oportunidad para sumergirse en el espíritu de la Navidad y compartir la alegría y la convivencia.

No se pierda la ocasión de conocer a San Nicolás y de celebrar con él la magia de las fiestas en la Ciudad de la Loza

