Grand déjeuner campagnard Châteaux en fête

Château de Connezac Connezac Dordogne

Grand déjeuner campagnard autour de sangliers cuits au barbecue.

Réservations par téléphone au 05 53 56 65 71 06 09 80 16 70 06 32 15 71 05.

Association Les amis des fontaines de Connezac.

Château de Connezac Connezac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 15 71 05 gillesdelamberterie@gmail.com

English : Grand déjeuner campagnard Châteaux en fête

Country-style lunch of barbecued wild boar.

Reservations by phone: 05 53 56 65 71 06 09 80 16 70 06 32 15 71 05.

Association: Les amis des fontaines de Connezac.

L’événement Grand déjeuner campagnard Châteaux en fête Connezac a été mis à jour le 2026-03-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin