Grand destockage Salle des fêtes Naintré

Grand destockage
Salle des fêtes Place Gérard Philipe Naintré Vienne
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Vente de produits neufs et d’occasion, vêtements (adultes, enfants, bébés), chaussures, vaisselle…
**Samedi 7 février 2026 de 9h à 13h30 à la salle des fêtes Robert Sauvion.** .
Salle des fêtes Place Gérard Philipe Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 52 00 96 spfnaintre@sfr.fr
