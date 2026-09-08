Grand dîner dansant réunionnais Salle des fêtes Kléber Marsaud Braud-et-Saint-Louis
samedi 10 octobre 2026 · Salle des fêtes Kléber Marsaud · Braud-et-Saint-Louis
Informations pratiques
Braud-et-Saint-Louis
Grand dîner dansant réunionnais
Salle des fêtes Kléber Marsaud 27 Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis Gironde
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
JESSY’KAZ vous invite à son grand dîner dansant réunionnais !
Une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la gastronomie aux saveurs créoles et du SÉGA !
Sortez vos plus beaux pas de danse et tentez votre chance et mettre l’ambiance sur la piste !
Venez nombreux partager un moment chaleureux aux couleurs de La Réunion !
Musique, danse, bons petits plats créoles et surtout… la bonne humeur !
Mi aim La Réunion, mi aim le séga… alors viens fé la fête avec nous !
Sur réservation. .
Salle des fêtes Kléber Marsaud 27 Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 43 95 38
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English : Grand dîner dansant réunionnais
L’événement Grand dîner dansant réunionnais Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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