Grand dîner dansant réunionnais Salle des fêtes Kléber Marsaud Braud-et-Saint-Louis

Informations pratiques

Braud-et-Saint-Louis

Grand dîner dansant réunionnais

Salle des fêtes Kléber Marsaud 27 Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

JESSY’KAZ vous invite à son grand dîner dansant réunionnais !

Une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la gastronomie aux saveurs créoles et du SÉGA !

Sortez vos plus beaux pas de danse et tentez votre chance et mettre l’ambiance sur la piste !

Venez nombreux partager un moment chaleureux aux couleurs de La Réunion !

Musique, danse, bons petits plats créoles et surtout… la bonne humeur !

Mi aim La Réunion, mi aim le séga… alors viens fé la fête avec nous !

Sur réservation. .

Salle des fêtes Kléber Marsaud 27 Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 43 95 38

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English : Grand dîner dansant réunionnais

L’événement Grand dîner dansant réunionnais Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde