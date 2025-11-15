Grand Diner Lyrique Bizanos
Grand Diner Lyrique Bizanos samedi 15 novembre 2025.
Grand Diner Lyrique
Chemin Henri IV Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
15ème Grand Diner Lyrique organisé par l’ARTC Pays d’Adour.
Sylvie Barret Nagrodski, cheffe de chant de l’Opéra de Paris
Guillaume Dussau, basse et ses amis chanteurs lyriques
Ensemble d’Opéra célèbres. Du duo au sextuor .
Chemin Henri IV Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 82 56
