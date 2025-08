Grand écart et petits bonds EESAB-site de Rennes Rennes

Grand écart et petits bonds EESAB-site de Rennes Rennes lundi 15 septembre 2025.

Grand écart et petits bonds EESAB-site de Rennes Rennes 15 – 26 septembre Ille-et-Vilaine

Exposition des diplômé·es Design de l’EESAB-site de Rennes

Évènement proposé dans le cadre de la France Design Week 2025

Une IA au service du patrimoine,

Un chez-soi ailleurs,

Une cueillette locale et dépaysante,

Un sport individuel pratiqué en duo,

De l’énergie pour en économiser,

Un chemin de médiation à l’environnement,

Des bancs bretons pour danser,

Une jungle intérieure,

De l’aide pour les aidants,

Un banquet sans aliments,

Des clés d’entrée en prison.

Les intentions des diplômé·es de DNSEP option Design à l’EESAB-site de Rennes présentent des paradoxes riches de sens. La pluralité des sujets abordés rend compte d’approches qui passent de l’ultra-local à l’international, de problématiques circonscrites à des enjeux de société, de l’échelle micro à l’échelle macro. Ces allers-retours témoignent de pratiques de design qui, tout en étant situées, résonnent avec les questionnements qui nous agitent aujourd’hui. En définitive, les diplômé·e·s s’ancrent dans un monde complexe qui nous oblige autant à la souplesse du grand écart qu’à l’humilité des petits bonds.

Artiste : Jade Pugliesi, Marine Alves, Karim Bouziane, Lou Seronde, Cécile Kaczerowski, Pierre Gautier, Chaewon lee, Jules Subrenat, Zoé Moreels, Morgane Simon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-15T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-26T18:00:00.000+02:00

1



EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine