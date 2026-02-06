Grand Ecran, 130 ans de cinémas en Loire-Atlantique – Exposition Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Des premiers dispositifs de projection aux multiplexes contemporains, l’exposition retrace l’histoire foisonnante de l’image animée, des premiers jeux optiques au numérique. Au travers de documents d’archives, d’extraits de films et d’appareils de captation et de projection historiques, découvrez comment le cinéma s’est installé, transformé et réinventé en Loire-Atlantique depuis plus d’un siècle. Exposition du 9 mars au 3 juillet 2026 :Lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 17hMardis de 13h30 à 18hDimanches (sauf les 3, 10, 17 et 24 mai 2026) de 14h30 à 18hFermé les samedis et jours fériés Visites commentées à 15h et 16h30 (durée : 1h)

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/grand-ecran-130-ans-de-cinemas-en-loire-atlantique/c_48534



Afficher la carte du lieu Archives Départementales de Loire-Atlantique et trouvez le meilleur itinéraire

