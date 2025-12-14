GRAND ECRAN Le Pôle Express place de la République Sore

GRAND ECRAN Le Pôle Express

place de la République Salle des fêtes Sore Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Film d’animation Jeune public familial

Un jeune garçon qui se met à douter de l’existence du Père Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle nord. À mesure que le Pôle Express s’enfonce dans des contrées enchantées, l’aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l’étendue de leurs dons.

Un film esthétiquement superbe avec la magie de Noël qui opère toujours autant.

Goûter offert par la mairie à l’issue de la séance. .

place de la République Salle des fêtes Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 60 06 mairie@sore.fr

English : GRAND ECRAN Le Pôle Express

L’événement GRAND ECRAN Le Pôle Express Sore a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Cœur Haute Lande