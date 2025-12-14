GRAND ECRAN Le Pôle Express place de la République Sore
GRAND ECRAN Le Pôle Express place de la République Sore mardi 23 décembre 2025.
place de la République Salle des fêtes Sore Landes
Tarif :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Film d’animation Jeune public familial
Un jeune garçon qui se met à douter de l’existence du Père Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle nord. À mesure que le Pôle Express s’enfonce dans des contrées enchantées, l’aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l’étendue de leurs dons.
Un film esthétiquement superbe avec la magie de Noël qui opère toujours autant.
Goûter offert par la mairie à l’issue de la séance. .
place de la République Salle des fêtes Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 60 06 mairie@sore.fr
