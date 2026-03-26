Grand entretien avec Laurent Gaudé au Lucernaire Lucernaire Paris

Grand entretien avec Laurent Gaudé au Lucernaire Lucernaire Paris

Grand entretien avec Laurent Gaudé au Lucernaire Lucernaire Paris mardi 7 avril 2026.

Venez à la
rencontre de Laurent Gaudé lors d’un grand entretien présenté par Yann
Nicol et accompagné de lectures par Jina Djemba.

De ses premières pièces de
théâtre aux romans d’anticipation (Chien 51, Zem…), en passant par Le Soleil des Scorta,
couronné par le prix Goncourt, jusqu’à ses textes poétiques, c’est une
invitation à plonger dans un univers riche et singulier.

Plus d’informations

Échange suivi d’une dédicace au kawaa du Lucernaire

Le kawaa du Lucernaire, c’est un lieu unique et pluriel qui
favorise et réunit tout ce qui crée du lien et des croisements entre
voisins, du matin jusqu’au soir.

Entrez dans le laboratoire de création d’un écrivain éclectique — romancier, poète et dramaturge — qui fait de l’écriture un véritable terrain d’expérimentation du monde.
Le mardi 07 avril 2026
de 19h30 à 20h45
payant

Tarif plein : 25€

Tarif Abonné Lucernaire : 20€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-07T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-07T23:45:00+02:00
Date(s) : 2026-04-07T19:30:00+02:00_2026-04-07T20:45:00+02:00

Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs  7500 Paris
https://www.lucernaire.fr/theatre/grand-entretien/ +33145445734 reservations@lucernaire.fr


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