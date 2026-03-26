Grand entretien avec Laurent Gaudé au Lucernaire Lucernaire Paris

Venez à la

rencontre de Laurent Gaudé lors d’un grand entretien présenté par Yann

Nicol et accompagné de lectures par Jina Djemba.

De ses premières pièces de

théâtre aux romans d’anticipation (Chien 51, Zem…), en passant par Le Soleil des Scorta,

couronné par le prix Goncourt, jusqu’à ses textes poétiques, c’est une

invitation à plonger dans un univers riche et singulier.

Plus d’informations

Échange suivi d’une dédicace au kawaa du Lucernaire Le kawaa du Lucernaire, c’est un lieu unique et pluriel qui

favorise et réunit tout ce qui crée du lien et des croisements entre

voisins, du matin jusqu’au soir.

Entrez dans le laboratoire de création d’un écrivain éclectique — romancier, poète et dramaturge — qui fait de l’écriture un véritable terrain d’expérimentation du monde.

Le mardi 07 avril 2026

de 19h30 à 20h45

payant

Tarif plein : 25€

Tarif Abonné Lucernaire : 20€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-07T23:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-07T19:30:00+02:00_2026-04-07T20:45:00+02:00

Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 7500 Paris

https://www.lucernaire.fr/theatre/grand-entretien/ +33145445734 reservations@lucernaire.fr



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