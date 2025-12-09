GRAND ET PETIT DE BOTHO STRAUSS Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR Reims

GRAND ET PETIT DE BOTHO STRAUSS

Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR 20 Rue Gambetta Reims Marne

Début : 2025-12-09 19:00:00

fin : 2025-12-09

2025-12-09

Tout public

Dès 13 ans

THÉÂTRE ET VIDÉO

Grand et petit décrit l’errance à travers l’Allemagne d’avant la réunification, d’une jeune femme qu’on dirait simplement banale si elle n’était pas en même temps aussi déplacée . Dans un univers terrifiant, peuplé de gens coincés, elle-même manque bizarrement de distance, elle se cogne aux autres et va ainsi de bonds en chute entre grand et petit, poussée de l’avant, par une désespérante bonne volonté. Un voyage initiatique faisant autant écho à la recherche de l’artiste qu’à la grande histoire.

En collaboration avec le vidéaste Antoine Rosenfeld, les élèves de COP théâtre s’initieront au jeu devant la caméra en partant de différents points de vue du personnage, le off , le hors champ . L’aboutissement de ce travail sera la réalisation d’un court-métrage abordant l’intimité et l’intériorité du personnage, intégré au spectacle.

Mise en scène Louise Roch et Antoine Rosenfeld

DISTRIBUTION

Classe de COP Théâtre .

