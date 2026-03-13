Grand et petit séminaires de Châlons-en-Champagne, nouveau regard sur l’Hôtel de Région, Hôtel de Région (ancien grand séminaire), Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Grand et petit séminaires de Châlons-en-Champagne, nouveau regard sur l’Hôtel de Région 19 et 20 septembre Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Marne

Départ toutes les 20 min, le samedi dernier départ à 17h20 et le dimanche à 11h40 et 15h20.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

A travers une visite au contenu renouvelé, venez découvrir l’Hôtel de Région Grand Est, installé dans l’ancien grand séminaire Sainte-Croix, inauguré en 1901 et transformé en 1988 et l’ancien petit séminaire, inauguré en 1924 et intégré à l’institution en 2014.

Focus jeune public : « Mène l’enquête pendant la visite et obtiens ton diplôme de gardien du patrimoine du Grand Est! »

Hôtel de Région (ancien grand séminaire) 5 rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 70 85 94 http://www.grandest.fr https://twitter.com/regiongrandest;https://www.facebook.com/regiongrandest;https://www.instagram.com/laregiongrandest/;https://www.pinterest.fr/laregiongrandest Construit par Édouard, puis Jules Deperthes, de 1897 à 1901, l’ancien grand séminaire dédié à la Sainte-Croix, voulu par Monseigneur Latty, est devenu hôtel de Région en 1988. Composé, selon un plan en H, de trois corps de bâtiment d’égale hauteur, il présente des façades en pierres de taille percées de fenêtres en plein-cintre ou d’arcades en rez-de-chaussée, enrichies d’une frise de brique jaune au premier étage et de fenêtres passantes au deuxième. De sa précédente fonction, le vaste bâtiment conserve une splendide chapelle de style romano byzantin, à trois nefs couvertes de voûtes en pendentif peintes par Georges Defretière. Les visiteurs peuvent également y découvrir l’ancienne bibliothèque, le bureau du président de Région dessiné par Henri Ciriani et la salle d’assemblée ornée d’une originale composition d’Olivier Debré.

A travers une visite au contenu renouvelé, venez découvrir l’Hôtel de Région Grand Est, installé dans l’ancien grand séminaire Sainte-Croix, inauguré en 1901 et transformé en 1988 et l’ancien petit à…

© Région Grand Est – Inventaire général / Jacques Philippot