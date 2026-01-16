Grand Festival 2026 au Palais de la Porte Dorée Palais de la Porte Dorée Paris
Le Grand Festival 2026
Dates et horaires
Du mardi 17 au dimanche 22 mars 2026
Billet et réservation
Gratuit, sur réservation
Le Grand Festival est organisé avec le soutien de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH).
Parmi les évènements au programme …
Samedi 21 mars 2026 à 18h
Rencontre littéraire : Élégie des Appalaches – bell hooks
Réunies sur scène pour une performance exceptionnelle mêlant musique, dessins live et lecture, Mélissa Laveaux, Maya Mihindou et Sika Fakambi font vivre sur scène la poésie de l’autrice et militante féministe africaine-américaine bell hooks.
Dimanche 22 mars 2026 à 16h
Danse : Carte blanche à Medhi Kerkouche
En clôture du Grand festival, venez prendre part à un moment de danse à l’énergie contagieuse aux côtés du chorégraphe Mehdi Kerkouche. Un événement qui célèbre la danse comme langage universel et inclusif !
À l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, le Grand Festival revient pour sa 10e édition du 17 au 22 mars 2026. Au programme : cinéma, spectacles de danse et de théâtre, expériences en réalité virtuelle, performances littéraires et musicales inédites.
Du mardi 17 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026
gratuit Tout public.
Date(s) :
Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris
