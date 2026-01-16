Grand Festival 2026 au Palais de la Porte Dorée Palais de la Porte Dorée Paris

Le Grand Festival 2026

Dates et horaires

Du mardi 17 au dimanche 22 mars 2026

Billet et réservation

Gratuit, sur réservation

Le Grand Festival est organisé avec le soutien de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH).

Parmi les évènements au programme …

Samedi 21 mars 2026 à 18h

Rencontre littéraire : Élégie des Appalaches – bell hooks

Réunies sur scène pour une performance exceptionnelle mêlant musique, dessins live et lecture, Mélissa Laveaux, Maya Mihindou et Sika Fakambi font vivre sur scène la poésie de l’autrice et militante féministe africaine-américaine bell hooks.

Dimanche 22 mars 2026 à 16h

Danse : Carte blanche à Medhi Kerkouche

En clôture du Grand festival, venez prendre part à un moment de danse à l’énergie contagieuse aux côtés du chorégraphe Mehdi Kerkouche. Un événement qui célèbre la danse comme langage universel et inclusif !

À l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, le Grand Festival revient pour sa 10e édition du 17 au 22 mars 2026. Au programme : cinéma, spectacles de danse et de théâtre, expériences en réalité virtuelle, performances littéraires et musicales inédites.

Du mardi 17 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-17T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-23T00:59:59+01:00

Date(s) :

Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris

https://www.palais-portedoree.fr/programmation/evenement/le-grand-festival-2026 https://www.facebook.com/palaisdelaportedoree/ https://www.facebook.com/palaisdelaportedoree/



Afficher la carte du lieu Palais de la Porte Dorée et trouvez le meilleur itinéraire

