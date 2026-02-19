Grand fête Bavaroise à Lansac Salle polyvalente Lansac

Grand fête Bavaroise à Lansac

Salle polyvalente Rue du 19 Mars 1962 Lansac Gironde

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Soirée dansante, fête Bavaroise choucroute, animé, orchestre, 6 musiciens Bavarois.

Menu Apéritif punch, avec feuilleté chaud et toast froid , choucroute plat sur table (chou, jarretons, cervelas, saucisse de Francfort, ventrèche), moutarde, pomme de Terre vapeur. Arrosée de bière Alsacienne à volonté en choppe de verre.

Duo de Fromages et Mesclun de salade. Arrosé de Vin Rouge de Côtes de Bourg.

Omelette Maison, Flambée en salle au Rhum, arrosée de Cidre de Bretagne. .

Salle polyvalente Rue du 19 Mars 1962 Lansac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 00 06 60 jcl.et.f.martin@wanadoo.fr

