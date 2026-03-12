Grand feu d’artifice à Saint-Onen-la-Chapelle Étang de Saint-Onen-la-Chapelle Saint-Onen-la-Chapelle

Grand feu d’artifice à Saint-Onen-la-Chapelle

Étang de Saint-Onen-la-Chapelle Rue de l’Étang Saint-Onen-la-Chapelle Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 23:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

– Bal disco organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Onen-la-Chapelle dès 21h30 avec Envie de Fête.

– Feu d’artifice tiré devant l’étang de Saint-Onen-la-Chapelle à 23h (offert par la municipalité et le comité des fêtes) .

Étang de Saint-Onen-la-Chapelle Rue de l’Étang Saint-Onen-la-Chapelle 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 67 20

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English :

L’événement Grand feu d’artifice à Saint-Onen-la-Chapelle Saint-Onen-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-03-12 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN