Informations pratiques

Baguer-Morvan

Grand feu d’artifice

Complexe sportif Baguer-Morvan Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas sous chapiteau et concert avec l’orchestre Emmanuel Bolivard et ses danseuses, puis à 23h feu d’artifice

Bal populaire

Entrée gratuite, repas à 12€ .

Complexe sportif Baguer-Morvan 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 09 01

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English :

L’événement Grand feu d’artifice Baguer-Morvan a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel