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AGENDA · Baguer-Morvan

Grand feu d’artifice Baguer-Morvan

lundi 13 juillet 2026 · Baguer-Morvan

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Complexe sportif
Ville
35120 Baguer-Morvan
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Baguer-Morvan

Grand feu d’artifice

Complexe sportif Baguer-Morvan Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Repas sous chapiteau et concert avec l’orchestre Emmanuel Bolivard et ses danseuses, puis à 23h feu d’artifice
Bal populaire

Entrée gratuite, repas à 12€   .

Complexe sportif Baguer-Morvan 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 09 01 

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English :

L’événement Grand feu d’artifice Baguer-Morvan a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel