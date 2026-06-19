AGENDA · Baguer-Morvan
Grand feu d’artifice Baguer-Morvan
lundi 13 juillet 2026 · Baguer-Morvan
Informations pratiques
Baguer-Morvan
Grand feu d’artifice
Complexe sportif Baguer-Morvan Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas sous chapiteau et concert avec l’orchestre Emmanuel Bolivard et ses danseuses, puis à 23h feu d’artifice
Bal populaire
Entrée gratuite, repas à 12€ .
Complexe sportif Baguer-Morvan 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 09 01
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English :
L’événement Grand feu d’artifice Baguer-Morvan a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel