Grand feu d’artifice Dégagnac en fête

Dégagnac Lot

Gratuit

Début : 2025-08-17 00:00:00

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Le grand feu d’artifice pyromusical de la fête votive vous est offert par le comité des fêtes de Dégagnac.

Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 15 74 22 20

English :

The grand pyromusical fireworks display for the fête votive is brought to you by the Comité des fêtes de Dégagnac.

German :

Das große pyromusikalische Feuerwerk des Votive-Festes wird Ihnen vom Festkomitee von Dégagnac angeboten.

Italiano :

Il grande spettacolo piromusicale della festa votiva è organizzato dal Comitato delle feste di Dégagnac.

Espanol :

El gran espectáculo piromusical de la fiesta votiva está organizado por el Comité de las fiestas de Dégagnac.

