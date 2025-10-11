Grand forum de l’éloquence Amphi Bruno Etienne Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Grand forum de l’éloquence Amphi Bruno Etienne Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence samedi 11 octobre 2025.

Grand forum de l’éloquence

Samedi 11 octobre 2025 de 9h à 17h. Amphi Bruno Etienne Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Au cours d’une journée de conférences et de débats, le public pourra découvrir les multiples facettes de l’art de la parole, et assister à un concours d’éloquence de haute voltige.

Organisé par l’association étudiante Aix’Loquence à l’occasion de la semaine « Bienvenue à Aix-en-Provence », le Grand Forum de l’Éloquence réunit des intervenants issus de divers horizons civils et professionnels autour de la rhétorique, de l’art oratoire et de leur importance dans notre société. .

Amphi Bruno Etienne Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Over the course of a day of conferences and debates, the public can discover the many facets of the art of the spoken word, and take part in a high-flying eloquence contest.

German :

Im Laufe eines Tages mit Vorträgen und Debatten kann das Publikum die vielen Facetten der Redekunst kennenlernen und einem hochkarätigen Redewettbewerb beiwohnen.

Italiano :

Nel corso di una giornata di conferenze e dibattiti, il pubblico potrà scoprire le molteplici sfaccettature dell’arte della parola e partecipare a una gara di eloquenza.

Espanol :

A lo largo de una jornada de conferencias y debates, el público podrá descubrir las múltiples facetas del arte de la palabra y participar en un concurso de elocuencia de altos vuelos.

