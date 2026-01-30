Grand Forum de l’emploi Hall des sports Capbreton

Grand Forum de l’emploi

Vous recherchez un emploi pour la saison estivale ? Cap sur le Grand forum de l’emploi 2026 !

Rendez-vous le mercredi 25 février, de 9h à 13h au Hall des sports de Capbreton (36 avenue du Maréchal Leclerc).

https://www.cc-macs.org/actualite/grand-forum-de-lemploi/

Un évènement organisé par France Travail et la communauté de communes MACS .

Hall des sports 36 avenue du Maréchal Leclerc Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 06 96 escaleeco@cc-macs.org

English : Grand Forum de l’emploi

Looking for a job this summer? Head for the Grand forum de l?emploi 2026!

Meet us on Wednesday February 25, from 9am to 1pm at the Capbreton Sports Hall (36 avenue du Maréchal Leclerc).

