GRAND FRISSON | Fête inter-associative La Bricole Autun

?? C’est encore l’hiver…??

Mais fin février, quelque chose change. Les jours rallongent, l’énergie revient doucement, et l’envie de bouger se fait sentir.

Nous, on a surtout envie de danser… et vous aussi, non ? On en était sûr·es !

C’est pour ça que La Bricole, en collaboration avec Le Lierre Parapluie, vous prépare une fiesta pour celles et ceux qui veulent se trémousser pour combattre le froid.

Et pas n’importe quelle soirée, au programme un concours de bonnet le plus kitsch, Marc Prépus et son hip-hop queer sataniste, Chevelle Majiq pour un boum-boum joyeux et vénère, un DJ set, des attractions féministes, une projection…

Alors couvrez-vous bien de votre bonnet le plus kitsch et venez réchauffer les murs de l’Imprimerie avec nous et faire fondre l’hiver ! ??????

?? On vous en dit bientôt plus ! ??

/// Infos pratiques

?? Samedi 21 février 2026

?? Ouverture des portes 18h.

?? Entrée PRIX LIBRE. Nous rémunérons tous·tes les artistes. Cet événement n’étant pas (ou très peu) financé, nous avons plus que tout besoin de votre participation, chacun·e selon ses moyens!

??L’Imprimerie 4bis rue du vieux collège 71400 AUTUN

?? Bar et restauration sur place

?? Espèces et chèques uniquement, CB non acceptée

? Pas de relou·es! A L’imprimerie, aucun comportement oppressif ni aucune forme de discrimination, sexisme, racisme, classisme, transphobie, homophobie, biphobie, validisme, agisme ne sont les bienvenus… pour que la fête soit un moment d’évasion et de plaisir pour tous·tes et dans le respect de chacun.e ! .

La Bricole 4B Rue du Vieux Collège Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

