Grand gala de gymnastique 140ème anniversaire de la SGE Erstein samedi 18 octobre 2025.

1 rue de Molsheim Erstein Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Buvette et petite restauration sur place

L’association fête cette année un anniversaire exceptionnel 140 ans d’histoire, de passion et de sport partagé !

À cette occasion, nous avons le plaisir de vous inviter à un grand gala de gymnastique qui rassemblera l’ensemble des sections de la SGE, des plus jeunes aux plus expérimentés.

Au programme des démonstrations impressionnantes, de l’énergie, de la grâce et surtout une belle mise en valeur de tous les gymnastes qui font vivre notre association depuis plus d’un siècle.

Et pour marquer cette soirée d’un éclat particulier, nous accueillerons des invités exceptionnels les Flying Dunkers, artistes spectaculaires qui mêlent acrobaties aériennes et basket-ball pour un show unique en son genre.

Un rendez-vous festif, convivial et inoubliable à partager avec toute la famille ! .

1 rue de Molsheim Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace

English :

Drinks and snacks on site

German :

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Rinfreschi e snack in loco

Espanol :

Refrescos y aperitivos in situ

