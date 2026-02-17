Grand gala du C’Chartres Boxe Chartres

Grand gala du C’Chartres Boxe

6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir

Samedi 2026-03-14 19:30:00

Le C’Chartres Boxe organise son grand gala ! Il mettra à l’affiche dix combats de boxe olympique et deux combats professionnels. Une soirée explosive vous attend.

C?Chartres Boxe organizes its grand gala, featuring ten Olympic boxing bouts and two professional fights. An explosive evening awaits you.

