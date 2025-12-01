Grand goûter du Solstice Le Quarante Laval

Grand goûter du Solstice

Le Quarante 40 Rue du Britais Laval Mayenne

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Le Quarante sort les nappes à carreaux et dresse une grande table rue du Village pour un après-midi plein de bonne humeur avec un goûter géant.

Au menu spectacles, animations, musique, surprises et un grand goûter solidaire (de 15h30 à 17h) concocté avec le Conservatoire et les acteurs culturels locaux.

Apportez votre gourmandise préférée et venez partager un moment sucré, festif et plein de sourires .

Le Quarante 40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 14 40 lequarante@agglo-laval.fr

Le Quarante pulls out the checkered tablecloths and sets up a big table on Rue du Village for a fun-filled afternoon with a giant snack.

Le Quarante holt die karierten Tischdecken hervor und deckt einen großen Tisch in der Rue du Village für einen Nachmittag voller guter Laune mit einem riesigen Imbiss.

Le Quarante tira fuori le tovaglie a scacchi e allestisce un grande tavolo in rue du Village per un pomeriggio all’insegna del divertimento con una merenda gigante.

Le Quarante saca los manteles a cuadros y monta una gran mesa en la rue du Village para pasar una tarde divertida con una merienda gigante.

