Grand goûter du Solstice Le Quarante Laval samedi 20 décembre 2025.
Grand goûter du Solstice
Le Quarante 40 Rue du Britais Laval Mayenne
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Le Quarante sort les nappes à carreaux et dresse une grande table rue du Village pour un après-midi plein de bonne humeur avec un goûter géant.
Au menu spectacles, animations, musique, surprises et un grand goûter solidaire (de 15h30 à 17h) concocté avec le Conservatoire et les acteurs culturels locaux.
Apportez votre gourmandise préférée et venez partager un moment sucré, festif et plein de sourires .
Le Quarante 40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 14 40 lequarante@agglo-laval.fr
English :
Le Quarante pulls out the checkered tablecloths and sets up a big table on Rue du Village for a fun-filled afternoon with a giant snack.
German :
Le Quarante holt die karierten Tischdecken hervor und deckt einen großen Tisch in der Rue du Village für einen Nachmittag voller guter Laune mit einem riesigen Imbiss.
Italiano :
Le Quarante tira fuori le tovaglie a scacchi e allestisce un grande tavolo in rue du Village per un pomeriggio all’insegna del divertimento con una merenda gigante.
Espanol :
Le Quarante saca los manteles a cuadros y monta una gran mesa en la rue du Village para pasar una tarde divertida con una merienda gigante.
