Grand Groove Orchestra Blue Note Groove Trébeurden

Une soirée effervescente pour accueillir le plus célèbre orchestre de Nantes ! Le Grand Groove Orchestra revisite le répertoire groove 60′ & 70′ de Blue Note. Les musiciens nantais, passionnés par le son du label comptent bien distiller un jazz live-clubbing imprégné de groove funky et d’ambiances cinématographiques

Huit musiciens dont un DJ veillent au groove en alternant live sets et sélection 100% vinyle pour une soirée non stop Clubbing à l’ancienne. Ce collectif a forgé son identité scénique en hommage au légendaire label “Blue Note” des années 60/70, surnommé Blue Break Beat. Entre Standard (Lou Donaldson, Donald Byrd, Herbie Hancock…) et composition originale, Grand Groove Orchestra remet la lumière sur ces années bénies où jazz, musique latine, soul & funk ne font qu’un.

Pour plonger totalement dans l’ambiance, une esthétique visuelle (pochettes d’albums, extraits de films, etc.) est projetée sur les murs pendant que la boule à facettes fait son job sur la piste de danse. .

