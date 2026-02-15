Grand inventaire des réserves du musée du sel Salies-de-Béarn

Grand inventaire des réserves du musée du sel

15 Rue des Puits Salants Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Pour la première fois, le Musée du sel ouvre ses coulisses au public. Des archéologues professionnels et nos bénévoles réaliseront le Grand Inventaire des Réserves en direct. C’est une occasion unique pour les visiteurs de découvrir l’envers du décor et les trésors cachés du musée. .

15 Rue des Puits Salants Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 84 98

