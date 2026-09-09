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AGENDA · Audierne

Grand Jacques Théâtre Georges Madec Audierne

samedi 10 octobre 2026 · Théâtre Georges Madec · Audierne

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Georges Madec
Adresse
1 rue Henri Sergent
Ville
29770 Audierne
Département
Finistère
Tarif

Audierne

Grand Jacques

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Concert.

Avec Grand Jacques, on en redécouvre les textes de Jacques Brel, on les vit. Car c’est une interprétation incarnée, vibrante, souvent rieuse, toujours touchante qu’offrent Jean Sébastien Richard à la voix et Yann Simon à la guitare électrique.

L’énergie rock, inscrite sur l’ADN des chansons, devient une évidence grâce au duo complice qui envoie valser, de Bruxelles à Varsovie, les marins, les notaires, les amants, les cons et les suivants… Pas question ici de vernir une idole, plutôt une invitation à venir partager, se laisser traverser, rire… Et chanter !   .

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13 

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English :

L’événement Grand Jacques Audierne a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz

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