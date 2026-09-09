Grand Jacques Théâtre Georges Madec Audierne
samedi 10 octobre 2026 · Théâtre Georges Madec · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Grand Jacques
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 22:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Concert.
Avec Grand Jacques, on en redécouvre les textes de Jacques Brel, on les vit. Car c’est une interprétation incarnée, vibrante, souvent rieuse, toujours touchante qu’offrent Jean Sébastien Richard à la voix et Yann Simon à la guitare électrique.
L’énergie rock, inscrite sur l’ADN des chansons, devient une évidence grâce au duo complice qui envoie valser, de Bruxelles à Varsovie, les marins, les notaires, les amants, les cons et les suivants… Pas question ici de vernir une idole, plutôt une invitation à venir partager, se laisser traverser, rire… Et chanter ! .
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Grand Jacques Audierne a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz
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