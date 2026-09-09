Grand Jacques Théâtre Georges Madec Audierne

Informations pratiques

Audierne

Grand Jacques

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Concert.

Avec Grand Jacques, on en redécouvre les textes de Jacques Brel, on les vit. Car c’est une interprétation incarnée, vibrante, souvent rieuse, toujours touchante qu’offrent Jean Sébastien Richard à la voix et Yann Simon à la guitare électrique.

L’énergie rock, inscrite sur l’ADN des chansons, devient une évidence grâce au duo complice qui envoie valser, de Bruxelles à Varsovie, les marins, les notaires, les amants, les cons et les suivants… Pas question ici de vernir une idole, plutôt une invitation à venir partager, se laisser traverser, rire… Et chanter ! .

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Grand Jacques Audierne a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz