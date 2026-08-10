Informations pratiques

Bussière-Badil

Foire aux fruits d’automne et Grand jeu à la découverte des pollinisateurs !

Bussière-Badil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

La commune de Bussière-Badil vous invite à sa foire aux fruits d’automne au programme un vide-grenier et stands des associations. Le Parc vous propose de participer tout au long de la journée à un grand jeu sur le thème des pollinisateurs sauvages comprenant 7 défis à relever au sein du jardin.

Dans le cadre de la Foire aux fruits d’automne

La commune de Bussière-Badil vous invite à sa traditionnelle foire aux fruits d’automne avec au programme un vide-grenier et les stands des associations. En lien avec le jardin bourdonnant en cours d’aménagement sur la commune cette année, le Parc vous propose de participer tout au long de la journée à un grand jeu sur le thème des

pollinisateurs sauvages comprenant 7 défis à relever au sein du jardin.

Jeu accessible en continu sur la journée (10h-18h) au sein du jardin bourdonnant .

Renseignements sur place auprès du stand du Parc.

En partenariat avec la commune. Animé par le Parc et l’association La Soupape sauvage.

Renseignements auprès du Parc 05 53 55 36 00

Gratuit .

Bussière-Badil 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

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English : Foire aux fruits d’automne et Grand jeu à la découverte des pollinisateurs !

The commune of Bussière-Badil invites you to its autumn fruit fair, featuring a garage sale and association stalls. Throughout the day, the Park invites you to take part in a game on the theme of wild pollinators, with 7 challenges to be completed in the garden.

L’événement Foire aux fruits d’automne et Grand jeu à la découverte des pollinisateurs ! Bussière-Badil a été mis à jour le 2026-08-19 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin