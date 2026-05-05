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Grand jeu à la source de l’Orbiquet, Source de l’Orbiquet, La Folletière-Abenon

Grand jeu à la source de l’Orbiquet, Source de l’Orbiquet, La Folletière-Abenon

Grand jeu à la source de l’Orbiquet, Source de l’Orbiquet, La Folletière-Abenon jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Source de l'Orbiquet

Adresse : Source de l'Orbiquet LA FOLLETIERE-ABENON

Ville : 14290 La Folletière-Abenon

Département : Calvados

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Grand jeu à la source de l’Orbiquet Jeudi 23 juillet, 14h30 Source de l’Orbiquet Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T16:30:00+02:00

Autour de la source de l’Orbiquet, nous découvrirons les trésors naturels qui s’y cachent. Au cours de ce jeu de piste, répondez aux questions et énigmes et profitez en famille de cet ilôt de biodiversité exceptionnel.
(1km/2h) – Niveau 1

Source de l’Orbiquet Source de l’Orbiquet LA FOLLETIERE-ABENON La Folletière-Abenon 14290 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}]
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