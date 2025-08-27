GRAND JEU DE LA RENTRÉE Montpellier

GRAND JEU DE LA RENTRÉE

1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hérault

Début : 2025-08-27

fin : 2025-09-10

2025-08-27 2025-09-03

Polygone Montpellier organise un Grand Jeu de la Rentrée avec plus de 25 000 € de lots à gagner, dont 22 billets d’avion aller-retour en partenariat avec l’aéroport de Montpellier.

Deux temps forts

Du 27 août au 2 septembre 2025 jeu concours sur Instagram (@polygone_montpellier) avec des cadeaux exclusifs chaque jour.

Du 3 au 10 septembre 2025 participation directe sur borne interactive à l’accueil du centre commercial.

Lots à gagner places de concert, iPad reconditionné, baskets New Balance, produits de beauté, abonnements fitness, cartes cadeaux, Lego, et bien plus.

Chaque participation, même non gagnante, donne une chance supplémentaire au tirage final pour remporter des billets d’avion. .

English :

Polygone Montpellier is organizing a Grand Jeu de la Rentrée with over 25,000? in prizes to be won, including 22 round-trip plane tickets in partnership with Montpellier airport.

German :

Polygone Montpellier organisiert ein großes Spiel zum Schulanfang, bei dem es mehr als 25.000 ? zu gewinnen gibt, darunter 22 Hin- und Rückflugtickets in Zusammenarbeit mit dem Flughafen Montpellier.

Italiano :

Polygone Montpellier organizza un Grand Jeu de la Rentrée con oltre 25.000 premi in palio, tra cui 22 biglietti aerei di andata e ritorno in collaborazione con l’aeroporto di Montpellier.

Espanol :

Polygone Montpellier organiza un Grand Jeu de la Rentrée con más de 25.000 euros en premios para ganar, entre ellos 22 billetes de avión de ida y vuelta en colaboración con el aeropuerto de Montpellier.

