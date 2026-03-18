Grand jeu de Pâques au Parc aux Dinosaures Parc aux Dinosaures Saint-Léon-sur-Vézère

Grand jeu de Pâques au Parc aux Dinosaures

Parc aux Dinosaures 241 Impasse de la Péchère Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : 10.9 – 10.9 – 10.9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-04

10h-18h. Aide Willy Wonka à retrouver les morceaux de sa recette du Dinochoco, un chocolat magique qui ont été volés et dispersés dans le parc. 7,90€ et 10,90€

Cette année, la magie s’invite au parc avec Willy Wonka & Mirabel Le secret du Dinochocolat… et vous allez devoir les aider !

Willy Wonka a créé une invention incroyable le Dinochoco, un chocolat magique inspiré des dinosaures.

Mais catastrophe… les morceaux de sa recette secrète ont été volés et dispersés dans le parc !

Partez en famille à l’aventure à travers le Parc aux Dinosaures Dordogne pour résoudre les énigmes, observer, réfléchir et retrouver les indices cachés parmi les dinosaures.

Un moment ludique et complice à vivre en famille, où petits explorateurs et grands aventuriers devront unir leurs talents.

2 jeux d’énigmes adaptés aux enfants

• un parcours pour les 3-5 ans

• un parcours pour les 6-10 ans

À la clé des récompenses en chocolat pour tous les participants ! .

Parc aux Dinosaures 241 Impasse de la Péchère Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 29 03

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English : Grand jeu de Pâques au Parc aux Dinosaures

10am-6pm. Help Willy Wonka find the pieces of his recipe for Dinochoco, a magical chocolate that have been stolen and scattered around the park. 7.90? and 10.90?

L’événement Grand jeu de Pâques au Parc aux Dinosaures Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère