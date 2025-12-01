Grand jeu de piste Où sont les 9 rennes du Père Noël ?

Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

A quelques jours de sa tournée, le Père Noël réalise que ses rennes ont disparus !

Partez à la recherche des 9 rennes pour une découverte de la cité médiévale dans l’ambiance de Noël. Profitez du marché de Noël présence exceptionnelle du Père Noël !

.

Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

English :

With just a few days to go, Santa Claus realizes that his reindeer have disappeared!

Set off in search of the 9 reindeer and discover the medieval town in the Christmas spirit. Take advantage of the Christmas market Santa Claus will be there!

German :

Nur wenige Tage vor seiner Tour stellt der Weihnachtsmann fest, dass seine Rentiere verschwunden sind!

Machen Sie sich auf die Suche nach den 9 Rentieren und entdecken Sie die mittelalterliche Stadt in weihnachtlicher Atmosphäre. Genießen Sie den Weihnachtsmarkt außergewöhnliche Anwesenheit des Weihnachtsmanns!

Italiano :

A pochi giorni dal suo tour natalizio, Babbo Natale si accorge che le sue renne sono scomparse!

Partite alla ricerca delle 9 renne e scoprite la città medievale in pieno spirito natalizio. Approfittate del mercatino di Natale: Babbo Natale sarà lì!

Espanol :

A pocos días de su gira navideña, Papá Noel se da cuenta de que sus renos han desaparecido

Salga en busca de los 9 renos y descubra la ciudad medieval con espíritu navideño. Aproveche el mercado navideño: ¡Papá Noel estará allí!

L’événement Grand jeu de piste Où sont les 9 rennes du Père Noël ? Lauzerte a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy