Grand jeu de piste Où sont les 9 rennes du Père Noël ? Lauzerte
Grand jeu de piste Où sont les 9 rennes du Père Noël ? Lauzerte samedi 20 décembre 2025.
Grand jeu de piste Où sont les 9 rennes du Père Noël ?
Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-20
A quelques jours de sa tournée, le Père Noël réalise que ses rennes ont disparus !
Partez à la recherche des 9 rennes pour une découverte de la cité médiévale dans l’ambiance de Noël. Profitez du marché de Noël présence exceptionnelle du Père Noël !
Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr
English :
With just a few days to go, Santa Claus realizes that his reindeer have disappeared!
Set off in search of the 9 reindeer and discover the medieval town in the Christmas spirit. Take advantage of the Christmas market Santa Claus will be there!
German :
Nur wenige Tage vor seiner Tour stellt der Weihnachtsmann fest, dass seine Rentiere verschwunden sind!
Machen Sie sich auf die Suche nach den 9 Rentieren und entdecken Sie die mittelalterliche Stadt in weihnachtlicher Atmosphäre. Genießen Sie den Weihnachtsmarkt außergewöhnliche Anwesenheit des Weihnachtsmanns!
Italiano :
A pochi giorni dal suo tour natalizio, Babbo Natale si accorge che le sue renne sono scomparse!
Partite alla ricerca delle 9 renne e scoprite la città medievale in pieno spirito natalizio. Approfittate del mercatino di Natale: Babbo Natale sarà lì!
Espanol :
A pocos días de su gira navideña, Papá Noel se da cuenta de que sus renos han desaparecido
Salga en busca de los 9 renos y descubra la ciudad medieval con espíritu navideño. Aproveche el mercado navideño: ¡Papá Noel estará allí!
