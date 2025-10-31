Grand jeu d’Halloween rue de l’église Hombourg-Haut

Grand jeu d'Halloween rue de l'église Hombourg-Haut vendredi 31 octobre 2025.

Grand jeu d’Halloween

rue de l'église La Vieille Porte Hombourg-Haut Moselle

Vendredi 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31 21:00:00

2025-10-31

Il y a longtemps, une femme accusée de sorcellerie à jeté une malédiction sur le vieux Hombourg avant de disparaitre. Depuis, son esprit hante les lieux emblématiques du village… Rejoignez-nous et venez rompre le sort !Tout public

English :

Long ago, a woman accused of witchcraft cast a curse on old Homburg before disappearing. Since then, her spirit has haunted the village’s landmarks… Join us and break the curse!

German :

Vor langer Zeit hat eine Frau, die der Hexerei beschuldigt wurde, einen Fluch auf das alte Homburg gelegt, bevor sie verschwand. Seitdem spukt ihr Geist an den symbolträchtigen Orten des Dorfes herum… Schließen Sie sich uns an und brechen Sie den Fluch!

Italiano :

Molto tempo fa, una donna accusata di stregoneria lanciò una maledizione sulla vecchia Hombourg prima di scomparire. Da allora, il suo spirito infesta i monumenti del villaggio… Unitevi a noi e spezzate la maledizione!

Espanol :

Hace mucho tiempo, una mujer acusada de brujería lanzó una maldición sobre el viejo Hombourg antes de desaparecer. Desde entonces, su espíritu persigue los monumentos del pueblo… Únete a nosotros y rompe la maldición

