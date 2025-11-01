Grand jeu d’Halloween Oizon
Grand jeu d’Halloween Oizon samedi 1 novembre 2025.
Grand jeu d’Halloween
Au Breuzé Oizon Cher
Début : 2025-11-01 15:00:00
2025-11-01
L’association « La Grange » organise son grand jeu d’Halloween !
Aurez-vous le courage de pénétrer dans les bois du Muton Noir ?
Saurez-vous résoudre les énigmes et ainsi lever la malédiction.
3 départs
– 15h petite frousse
– 17h frousse modérée (prévoir botte et lampe torche)
– 19h frousse extrême !! (prévoir botte et lampe torche)
Sur inscription .
Au Breuzé Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 7 45 29 09 00
English :
The « La Grange » association is organizing its big Halloween game!
Will you be brave enough to enter the woods of Muton Noir?
German :
Der Verein « La Grange » organisiert sein großes Halloween-Spiel!
Werden Sie den Mut haben, in die Wälder von Muton Noir vorzudringen?
Italiano :
L’associazione « La Grange » organizza il suo grande gioco di Halloween!
Sarete abbastanza coraggiosi da entrare nel bosco di Muton Noir?
Espanol :
¡La asociación « La Grange » organiza su gran juego de Halloween!
¿Serás lo bastante valiente para adentrarte en el bosque de Muton Noir?
