Grand Jeu du week-end de Pâques Amiens

Esplanade de la Hotoie Amiens Somme
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
2026-04-04
Les samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 avril, toute l’équipe du zoo vous accueille pour participer au traditionnel grand jeu de Pâques.
Plus d’infos à venir
Esplanade de la Hotoie Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 61 07 zoo@amiens-metropole.com
English :
On Saturday 4, Sunday 5 and Monday 6 April, the whole zoo team welcomes you to take part in the traditional Easter game.
More info to come
