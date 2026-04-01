Grand jeu en forêt Le Moulin de la Forêt Bazouges-la-Pérouse

Bazouges-la-Pérouse

Dimanche animé Grand jeu en forêt

Le Moulin de la Forêt Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Rendez-vous pour le tout premier Dimanche Animé de l’année à la base de loisirs Récrénature !

Défi collectif, à partager en famille Qui a peur du méchant loup ? C’est pas nous, c’est pas nous !

De 14h à 17h Partez à la rencontre des animaux mal-aimés pour déconstruire les apriori et mieux connaître les habitants de la forêt. Des défis animés par des bénévoles pour tester vos connaissances, votre imagination, votre créativité et biensûr… votre sens du jeu ! Le bonus ? Vos créations comme décor au spectacle de fin d’après-midi.

À 17h20 Le grand loup des bois , un conte en français/gallo par Cédric Malaunais.

Gratuit Inscription obligatoire .

Le Moulin de la Forêt Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 78 12

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English :

L’événement Dimanche animé Grand jeu en forêt Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne