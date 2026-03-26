Grand jeu la légende du dragon de Pâques

tour Mahuet Labry Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Grand jeu la légende du dragon de Pâques

Pour les enfants de 3 à 12 ans

Inscription obligatoire via QR code

Buvette et petite restauration sur placeTout public

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tour Mahuet Labry 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est leslabryskids@gmail.com

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English :

Great game the legend of the Easter dragon

For children aged 3 to 12

Registration required via QR code

Refreshments and snacks on site

L’événement Grand jeu la légende du dragon de Pâques Labry a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL