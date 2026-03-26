Grand jeu la légende du dragon de Pâques Labry
Grand jeu la légende du dragon de Pâques Labry dimanche 12 avril 2026.
Grand jeu la légende du dragon de Pâques
tour Mahuet Labry Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Grand jeu la légende du dragon de Pâques
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Inscription obligatoire via QR code
Buvette et petite restauration sur placeTout public
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tour Mahuet Labry 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est leslabryskids@gmail.com
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English :
Great game the legend of the Easter dragon
For children aged 3 to 12
Registration required via QR code
Refreshments and snacks on site
L’événement Grand jeu la légende du dragon de Pâques Labry a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL