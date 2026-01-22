Grand jeu Le monde de la nuit

Médiathèque George-Delaw Corne de Soissons Sedan Ardennes

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Des secrets, des énigmes pour entrer dans la peau des animaux nocturnes et tout connaître sur le monde de la nuit. Dans le cadre du projet Hortus Conclusus.Sur inscription, public familial, à partir de 6 ans.

Médiathèque George-Delaw Corne de Soissons Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 26 48

Secrets and riddles to get under the skin of nocturnal animals and find out all about the world of night. Registration required, for families aged 6 and over.

L’événement Grand jeu Le monde de la nuit Sedan a été mis à jour le 2026-01-21 par Ardennes Tourisme