GRAND JEU Qui a volé les grès Méténier ? (Famille, à partir de 4 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat

GRAND JEU Qui a volé les grès Méténier ? (Famille, à partir de 4 ans)

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Partez sur les traces du voleur de nos fameuses céramiques d’art de la fabrique Méténier. En rassemblant des indices obtenus grâce à des énigmes, réussirez vous a découvrir qui est le coupable parmi la liste de suspects ?

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr

English :

Follow in the footsteps of the thief who stole our famous Méténier ceramics. Gathering clues from a series of riddles, will you be able to identify the culprit from the list of suspects?

German :

Begeben Sie sich auf die Spuren des Diebes unserer berühmten Kunstkeramiken aus der Méténier-Fabrik. Finde heraus, wer unter den Verdächtigen der Täter ist, indem du Hinweise sammelst und Rätsel löst

Italiano :

Seguite le tracce del ladro che ha rubato le nostre famose ceramiche Méténier. Mettendo insieme gli indizi ottenuti attraverso gli indovinelli, riuscirete a scoprire chi è il colpevole tra la lista dei sospettati?

Espanol :

Sigue los pasos del ladrón que robó nuestras famosas cerámicas Méténier. Uniendo las pistas obtenidas mediante acertijos, ¿conseguirás descubrir quién es el culpable entre la lista de sospechosos?

