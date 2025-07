Grand jeu Sur la piste de D’Artagnan Meung-sur-Loire

Grand jeu Sur la piste de D’Artagnan

1 Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire Loiret

Chasse au trésor sur la piste de d’Artagnan à Meung-sur-Loire !

Sous forme de rallye pédestre (1h) à travers la ville, grâce à la Chasse au TrésOrléans nous vous proposons de vivre une aventure à travers une activité insolite, originale et ludique en extérieur. Formez votre équipe et jouez avec le patrimoine pour parcourir et (re)découvrir Meung-sur-Loire… en s’amusant !

Avec un carnet de route et des indices, réfléchissez ensemble sur les différentes énigmes du parcours.

Tarif 7€/ personne de + de 12ans 7 .

1 Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

English :

Treasure hunt on the trail of d’Artagnan in Meung-sur-Loire!

German :

Schatzsuche auf den Spuren von d’Artagnan in Meung-sur-Loire!

Italiano :

Caccia al tesoro sulle tracce di d’Artagnan a Meung-sur-Loire!

Espanol :

¡Búsqueda del tesoro tras las huellas de d’Artagnan en Meung-sur-Loire!

