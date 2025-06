GRAND JEUX « JEU DE PISTE » AUX BAINS D’AVENE Bédarieux 10 juillet 2025 07:00

Hérault

GRAND JEUX « JEU DE PISTE » AUX BAINS D’AVENE Les Bains d’Avène Bédarieux Hérault

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

Grand « Jeu de piste » proposé par l’Espace Animations les Muriers aux Bains d’Avène.

De 15h à 16h30. RDV à l’Espace animations les Muriers aux Bains d’Avène.

P:3€/pers. Sur inscription au 04 67 23 46 30. Nombre de places limité.

Grand « Jeu de piste » proposé par l’Espace Animations les Muriers aux Bains d’Avène.

De 15h à 16h30. RDV à l’Espace animations les Muriers aux Bains d’Avène.

P:3€/pers. Sur inscription au 04 67 23 46 30. Nombre de places limité. .

Les Bains d’Avène

Bédarieux 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 46 30

English :

Grand « Jeu de piste » proposed by Espace Animations les Muriers at the Bains d’Avène.

From 3 pm to 4:30 pm. RDV at Espace Animations les Muriers at Bains d’Avène.

P:3?/pers. Registration on 04 67 23 46 30. Limited number of places.

German :

Große « Schnitzeljagd », die vom Espace Animations les Muriers in Les Bains d’Avène angeboten wird.

Von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. RDV am Espace Animations les Muriers in Les Bains d’Avène.

Preis: 3 Euro/Pers. Nach Anmeldung unter 04 67 23 46 30. Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Italiano :

Una grande « caccia al tesoro » organizzata dall’Espace Animations les Muriers ai Bains d’Avène.

Dalle 15.00 alle 16.30. Punto d’incontro presso l’Espace Animations les Muriers ai Bains d’Avène.

P:3 a persona. Iscrizione obbligatoria al numero 04 67 23 46 30. Numero di posti limitato.

Espanol :

Una gran « búsqueda del tesoro » organizada por el Espace Animations les Muriers en los Bains d’Avène.

De 15:00 a 16:30 h. Punto de encuentro en el Espace Animations les Muriers de Bains d’Avène.

P:3 por persona. Inscripción previa en el 04 67 23 46 30. Plazas limitadas.

L’événement GRAND JEUX « JEU DE PISTE » AUX BAINS D’AVENE Bédarieux a été mis à jour le 2025-06-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB