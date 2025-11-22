Grand Karaoké à Frontenay-sur-Dive Saint-Jean-de-Sauves
Grand Karaoké à Frontenay-sur-Dive Saint-Jean-de-Sauves samedi 22 novembre 2025.
Grand Karaoké à Frontenay-sur-Dive
Salle de l’Amicale Saint-Jean-de-Sauves Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Pour fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau
Avec assiette de charcuterie/fromage + 1 verre de vin
Réservation souhaitée avant le 15 novembre .
Salle de l’Amicale Saint-Jean-de-Sauves 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 19 08 14
English : Grand Karaoké à Frontenay-sur-Dive
German : Grand Karaoké à Frontenay-sur-Dive
Italiano :
Espanol : Grand Karaoké à Frontenay-sur-Dive
L’événement Grand Karaoké à Frontenay-sur-Dive Saint-Jean-de-Sauves a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais