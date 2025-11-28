GRAND KARAOKE CHORAL COLLECTIF Montpellier
GRAND KARAOKE CHORAL COLLECTIF Montpellier vendredi 28 novembre 2025.
GRAND KARAOKE CHORAL COLLECTIF
119 Avenue Saint-André de Novigens Montpellier Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
GRAND KARAOKE CHORAL COLLECTIF organisé par Voix à tous les étages activités chorales et cours de chant
Vendredi 28 novembre à partir de 19 h
GRAND KARAOKE CHORAL COLLECTIF organisé par Voix à tous les étages activités chorales et cours de chant
Vendredi 28 novembre à partir de 19 h
Tout le monde chante ensemble !
Les paroles défilent à l’écran, les musiciens accompagnent et l’ambiance fait le reste.
Un moment convivial et festif entremêlant rires, chants et bonne humeur
Bus n° 14 arrêt foyer des aubes Pas d’accès au parking de la résidence
Tarifs 12 euros tarif normal 10 euros tarif adhérent
Inscriptions et informations
tél 07 81 16 38 80 .
119 Avenue Saint-André de Novigens Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 81 16 38 80
English :
GRAND COLLECTIVE CHORAL KARAOKE organized by Voix à tous les étages : choral activities and singing lessons
Friday, November 28 from 7 pm
German :
GRAND KARAOKE CHORAL COLLECTIF organisiert von Voix à tous les étages : Choraktivitäten und Gesangsunterricht
Freitag, 28. November ab 19 Uhr
Italiano :
GRANDE KARAOKE CORALE COLLETTIVO organizzato da Voix à tous les étages : attività corali e lezioni di canto
Venerdì 28 novembre dalle 19.00
Espanol :
GRAN COLECTIVO KARAOKE CORAL organizado por Voix à tous les étages : actividades corales y clases de canto
Viernes 28 de noviembre a partir de las 19.00 h
L’événement GRAND KARAOKE CHORAL COLLECTIF Montpellier a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 OT MONTPELLIER