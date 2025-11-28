GRAND KARAOKE CHORAL COLLECTIF

119 Avenue Saint-André de Novigens Montpellier Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

GRAND KARAOKE CHORAL COLLECTIF organisé par Voix à tous les étages activités chorales et cours de chant

Vendredi 28 novembre à partir de 19 h

GRAND KARAOKE CHORAL COLLECTIF organisé par Voix à tous les étages activités chorales et cours de chant

Vendredi 28 novembre à partir de 19 h

Tout le monde chante ensemble !

Les paroles défilent à l’écran, les musiciens accompagnent et l’ambiance fait le reste.

Un moment convivial et festif entremêlant rires, chants et bonne humeur

Bus n° 14 arrêt foyer des aubes Pas d’accès au parking de la résidence

Tarifs 12 euros tarif normal 10 euros tarif adhérent

Inscriptions et informations

tél 07 81 16 38 80 .

119 Avenue Saint-André de Novigens Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 81 16 38 80

English :

GRAND COLLECTIVE CHORAL KARAOKE organized by Voix à tous les étages : choral activities and singing lessons

Friday, November 28 from 7 pm

German :

GRAND KARAOKE CHORAL COLLECTIF organisiert von Voix à tous les étages : Choraktivitäten und Gesangsunterricht

Freitag, 28. November ab 19 Uhr

Italiano :

GRANDE KARAOKE CORALE COLLETTIVO organizzato da Voix à tous les étages : attività corali e lezioni di canto

Venerdì 28 novembre dalle 19.00

Espanol :

GRAN COLECTIVO KARAOKE CORAL organizado por Voix à tous les étages : actividades corales y clases de canto

Viernes 28 de noviembre a partir de las 19.00 h

L’événement GRAND KARAOKE CHORAL COLLECTIF Montpellier a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 OT MONTPELLIER