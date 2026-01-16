GRAND KARAOKÉ CHORAL COLLECTIF Montpellier
GRAND KARAOKÉ CHORAL COLLECTIF Montpellier vendredi 23 janvier 2026.
GRAND KARAOKÉ CHORAL COLLECTIF
842 Rue de la Vieille Poste Montpellier Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Tout le monde chante ensemble !
Horaires
19 h auberge espagnole Chacun amène quelque chose à manger et à partager, sauf boissons car l’association tient un bar
20 h 22 h grand karaoké choral
GRAND KARAOKE CHORAL COLLECTIF
23 janvier 2026 à partir de 19 h
Tout le monde chante ensemble !
Horaires
19 h auberge espagnole Chacun amène quelque chose à manger et à partager, sauf boissons car l’association tient un bar
20 h 22 h grand karaoké choral
Maison pour tous Mélina Mercouri
Accès bus A ou 15 arrêt Pinville
Parking possible .
842 Rue de la Vieille Poste Montpellier 34000 Hérault Occitanie voixatous@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Everyone sings together!
Schedule:
7 p.m.: Spanish meal Everyone brings something to eat and share, except drinks, as the association runs a bar
8 pm 10 pm: big choral karaoke
L’événement GRAND KARAOKÉ CHORAL COLLECTIF Montpellier a été mis à jour le 2026-01-14 par 34 OT MONTPELLIER