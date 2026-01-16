GRAND KARAOKÉ CHORAL COLLECTIF Montpellier

GRAND KARAOKÉ CHORAL COLLECTIF

Tout le monde chante ensemble !

Horaires

19 h auberge espagnole Chacun amène quelque chose à manger et à partager, sauf boissons car l’association tient un bar

20 h 22 h grand karaoké choral

Maison pour tous Mélina Mercouri

Accès bus A ou 15 arrêt Pinville

Parking possible .

842 Rue de la Vieille Poste Montpellier 34000 Hérault Occitanie voixatous@gmail.com

English :

Everyone sings together!

Schedule:

7 p.m.: Spanish meal Everyone brings something to eat and share, except drinks, as the association runs a bar

8 pm 10 pm: big choral karaoke

