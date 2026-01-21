Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 16:00 –

Gratuit : non Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 3€ / gratuit pour les moins de 12 ans Tout public

Dans le cadre du mois de sensibilisation au droit des femmes, Grand Lieu en Scène s’associe au service Cohésion Sociale et vous propose le solo théâtral « Coiffures pour Dames » de Sophie Royer le dimanche 8 mars à 16h à l’Espace Vie Locale. « Coiffures pour Dames » raconte la vie d’un petit salon de coiffure de province dans les années 80. C’est l’histoire des femmes qui s’y croisent, la mémoire de leurs vies ordinaires et touchantes. C’est la photo d’une petite fille qui a grandi trop vite, le souvenir d’un quartier qui ferme ses boutiques. C’est le récit d’un monde qui accélère et qui perd, au fil du temps, un peu de son humanité. Sophie Royer, autrice et comédienne de ce seul en scène vous touchera en plein cœur avec ses portraits de femmes sincères et touchantes ! ~Le spectacle en quelques mots : Sonia a 10 ans en 1985. Avec toute la naïveté de son âge, elle nous décrit sa vie et celle de ses parents. Et puis conjointement, il y a la Sonia du présent, celle de 50 ans, qui pose un regard critique sur son enfance. Elle nous fait partager ses souvenirs et s’interroge sur le monde qu’on a laissé se construire. Plusieurs personnages de clientes ponctuent le récit, comme par exemple : madame Timon (LA dame divorcée), madame Fréjus (qui vit en maison de retraite) ou encore Odile Tellier (qui rêve de devenir Mylène Farmer).~Informations pratiques : Dimanche 8 mars16hTout public, à partir de 10 ansSalle Paul Pouvreau, Espace Vie LocalePlein tarif : 6€ / tarif réduit : 3€ / gratuit pour les moins de 12 ansSur inscription en cliquant ici ou à l’Espace Vie Locale ~En savoir plus sur Sophie RoyerDans les années 90, après avoir suivi les cours d’art dramatique de Francis Roussef et Jean Périmony, Sophie Royer se professionnalise dans le milieu des Arts de la Rue avec la compagnie Utopium Théâtre. Au sein de l’équipe, elle partage l’écriture, le jeu et la mise en scène. Entre 1996 et 2016, la troupe sillonne les routes de France et d’Europe avec ses créations théâtrales. C’est le temps des festivals, des voyages en camion, des décors à monter, des représentations qui s’enchaînent.En 2005, Sophie déménage à Nantes et devient clown hospitalier pour Le Rire Médecin. Elle se forme auprès de Michel Dallaire, Lory Leshin, Hélène Gustin et Ami Hattab. En 2008, elle crée la compagnie Anorak avec la comédienne, Hélène Arthuis, et co- écrit trois spectacles de rue. En parallèle, elle travaille pour La Compagnie du Deuxième Thé à la Rue, Joseph K, La compagnie Tétrofort, Garage Sanka ou encore La Cerise dans le Gâteau.En 2021 et 2022, elle participe à l’atelier d’écriture de l’écrivain, Sébastien Gendron, et y rédige une douzaine de nouvelles littéraires courtes. En 2024, elle auto-é dite un petit recueil de nouvelles La Complainte du parpaing. L’un des textes du livret intitulé Les murs n’ont pas d’oreilles devient, un an plus tard, un court métrage, sous la direction du photographe et réalisateur Nicolas Boutruche. En 2025 elle décide d’adapter ces nouvelles et d’en faire un monologue théâtral avec l’aide de la comédienne et metteuse en scène Coralie Lascoux.

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr 0240264444 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr



Afficher la carte du lieu Espace Vie Locale et trouvez le meilleur itinéraire

