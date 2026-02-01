Grand Loto à Brûlon Route de Viré Brûlon
Grand Loto à Brûlon Route de Viré Brûlon dimanche 15 mars 2026.
Grand Loto à Brûlon
Route de Viré Espace Vègre et Champagne Brûlon Sarthe
Tarif : 3 – 3 – 20 EUR
Début : 2026-03-15 14:00:00
2026-03-15
Après-midi conviviale !
De nombreux lots vous attendent ! .
Route de Viré Espace Vègre et Champagne Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire comiceagricolebrulon@gmail.com
English :
A convivial afternoon!
