Grand Loto à Brûlon Route de Viré Brûlon

Grand Loto à Brûlon

Route de Viré Espace Vègre et Champagne Brûlon Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 20 EUR

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

2026-03-15

Après-midi conviviale !

De nombreux lots vous attendent ! .

Route de Viré Espace Vègre et Champagne Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire comiceagricolebrulon@gmail.com

English :

A convivial afternoon!

